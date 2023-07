PSG speelt gelijk tegen Cristiano Ronaldo’s Al-Nassr, Xavi Simons verliest bij debuut

De vriendschappelijke wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo is in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd. Het was de eerste van drie oefenduels van de Franse kampioen in Japan.

Cristiano Ronaldo (L) vecht een luchtduel uit met Marquinhos van PSG. Ⓒ ANP/HH