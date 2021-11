Jordi Alba looft ontslagen Ronald Koeman: ’Hij heeft geweldig werk geleverd’

„Nee”, aldus Alba resoluut. „Koeman heeft geweldig werk geleverd. We wonnen de Copa del Rey, terwijl niemand dat had gedacht. Elke trainer heeft zijn eigen stijl en namens mezelf en de gehele spelersgroep, ben ik hem heel dankbaar. Een deel van de schuld ligt altijd bij de spelers als er een trainerswissel plaatsvindt en dat is geen mooie situatie.”

Alba stipt daarmee aan dat niet vergeten mag worden in welke situatie Barça zat vóór het aantreden van Koeman. De voormalig bondscoach van Oranje won een hoofdprijs en deed tot het einde van het seizoen mee om de landstitel, bij een club die met het 8-2 verlies tegen Bayern München in de Champions League de bodem bereikt had.

Ruimte voor talenten

Daarbij had Koeman de lef om alle ruimte te geven aan talenten van La Masia, die nu als de nieuwe toekomst van de club worden beschouwd. Volledig volgens de filosofie van de club. Pedri (18) won na een geweldig seizoen onder de coach maandag zelfs de Golden Boy-award voor het grootste talent op de Europese velden. Gavi (17) werd binnen no-time Spaans international en Nico Gonzalez (19) werpt zich op als middenvelder voor de toekomst. Dat zijn slechts de drie pareltjes onder de Koeman-debutanten.

Jordi Alba. Ⓒ ANP/HH

De coach zorgde er tevens voor dat Barça tegen het einde van de transfermarkt nog tientallen miljoenen euro’s in de zak kon steken. Hij maakte Emerson Royal basisspeler, een rechtsback die arriveerde na te zijn gestald bij Real Betis. Hij leverde 25 miljoen euro op toen de coach hem liet vertrekken naar Tottenham Hotspur. Het eigen jeugdproduct Ilaix Moriba (18), die de kans kreeg van Koeman, leverde 16 miljoen euro op van RB Leipzig. En Antoine Griezmann werd voorlopig voor 10 miljoen euro verhuurd aan Atlético Madrid, in een constructie die nog 30 miljoen euro extra moet opbrengen. Terwijl hij met Lionel Messi al de beste speler ter wereld verloor, omdat de club met een schuld kampte van 1,3 miljard euro.

Handelen in het clubbelang

Binnen de spelersgroep is altijd gezien hoezeer Koeman handelde in het clubbelang. Als jongen van de club weigerde Alba dan ook pertinent om mee te gaan in het schofferen van de Nederlander. Naar aanleiding van de ontstane situatie na het ontslag van Koeman, gaf hij aan maar één oplossing te zien. „Xavi is de trainer die moest komen”, gaf Alba aan over zijn vriend en oud-ploeggenoot. „Als speler beleefde hij het voetbal met grote intensiteit en als trainer ook. Hij is het embleem van het barcelonismo. Hem als trainer hebben, geeft extra motivatie.”

Barcelona kan dinsdag de knock-outfase van de Champions League bereiken bij winst op Benfica in het eigen Camp Nou.