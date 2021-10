US Open-winnaar Daniil Medvedev uitgeput en vroeg klaar op Indian Wells

De 25-jarige Rus veroverde vorige maand op de US Open in New York zijn eerste grandslamtitel. Hij nam sindsdien amper rust. Medvedev hielp Europa in Boston aan winst van de Laver Cup en ging daarna door naar Indian Wells. De Rus, bij afwezigheid van Novak Djokovic als eerste geplaatst, won zijn eerste twee partijen in Californië soepel en zonder setverlies. Hij gaf tegen Dimitrov echter een zeker lijkende zege uit handen. Medvedev bekende na zijn eerste nederlaag sinds half augustus in Cincinnati dat zijn drukke programma hem opbreekt.

„Ik voel me uitgeput, dat kan ik nu wel zeggen”, zei Medvedev. „Voor mijn wedstrijden kon ik dat niet toegeven. Ik heb wat fysieke problemen.” Dimitrov, de nummer 28 van de wereld, staat in de kwartfinales tegenover de Pool Hubert Hurkacz.

Stefanos Tsitsipas

De nummers 2 en 3 van de plaatsingslijst, Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev, maakten geen fout. De Griek won in drie sets van de Australiër Alex de Minaur: 6-7 (3) 7-6 (3) 6-2. De Duitser was na een uur al klaar met Gaël Monfils uit Frankrijk: 6-1 6-3. Zverev treft nu de Amerikaan Taylor Fritz, die Jannik Sinner uit Italië versloeg. Tsitsipas neemt het op tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili.

Victoria Azarenka

In het vrouwentoernooi bereikten Victoria Azarenka en Jelena Ostapenko de halve finales. Azarenka, de tweevoudig grandslamwinnares uit Belarus, klopte de Amerikaanse Jessica Pegula met 6-4 6-2. Ostapenko, de Letse die in 2017 Roland Garros won, versloeg de Amerikaanse Shelby Rogers in drie sets: 6-4 4-6 6-3.