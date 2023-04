FIFA-baas Infantino hekelt geweld bij Feyenoord-Ajax

„Er is absoluut geen plaats voor geweld in het voetbal op of buiten het veld”, zo begint Infantino zijn verklaring op Instagram Stories. „De gebeurtenissen zoals we zagen bij het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax betreffende Davy Klaassen, hebben geen plaats in onze sport of samenleving. Zonder uitzondering, in het voetbal moeten alle spelers zich veilig voelen te spelen en ik roep de verantwoordelijke autoriteiten op dit op alle niveaus te verzekeren.”

De politie hield nog tijdens de halve eindstrijd in De Kuip een 32-jarige man uit Roelofarendsveen aan. Hij zou vanaf de tribune een voorwerp hebben gegooid dat Klaassen aan zijn hoofd verwondde. Hij is overgebracht naar een politiebureau, laat een woordvoerder van de Rotterdamse politie weten. „We doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd en gegooid.”

Ajax heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de persoon die Klaassen bekogelde.