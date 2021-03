Pijnlijke rentree Raymond van Barneveld bij televisietoernooi

’Barney’ begon goed door direct zijn eerste dubbel te ’hitten’, maar kon het niet verder uitbuiten. Al rap keek de Nederlander tegen een 3-1 achterstand aan. Dat kwam Van Barneveld niet meer te boven. Uiteindelijk verloor hij met 6-3 bij zijn rentree op de UK Open.

Het was voor het eerst sinds december 2019 dat de Hagenaar meedeed met een tv-toernooi. Destijds was dat het WK in Alexandra Palace. Dat bleek achteraf zijn laatste toernooi, omdat hij vanwege de nederlaag zijn pijltjes in de wilgen gooide.

Een andere Nederlander, Jitse van der Wal, gooide een negendarter tijdens zijn partij tegen de 17-jarige Sebastian Bialecki, die juist weer in zijn wedstrijd daarvoor een negendarter had gegooid. Het mocht voor Van der Wal niet baten, want hij verloor met 6-3.

Voor Lisa Ashton werd het wél een mooie middag. Met een gemiddelde van 100.3 brak ze een wereldrecord. Nooit eerder gooide een vrouwelijke darter zo'n hoog moyenne op een televisietoernooi.