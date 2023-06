Koeman heeft keuze gemaakt: ’Bijlow eerste keeper’

Op een persconferentie in de Kuip voor de halve finale tegen Kroatië liet Koeman doorschemeren dat de Feyenoord-goalie ook bij een strafschoppenreeks zal blijven staan. „Ik ben er geen voorstander van om keepers te wisselen voor een penaltyreeks. Of er zou een dusdanig groot verschil moeten zijn tussen de een en de ander. Wij hebben deze week in ieder geval getraind op penalty’s.”

„We staan er goed voor”, zei Koeman verder. „We hebben iets meer trainingsdagen gehad dan normaal, al waren we niet altijd compleet, en daardoor meer tijd gehad om accenten te leggen dan tijdens een normale kwalificatieperiode.”