’Dit kan voor Mercedes-baas Toto Wolff nog heel nadelig uitpakken’

In de podcast komt natuurlijk de tweede plaats van de Nederlandse coureur van Red Bull ter sprake. Zo liet hij wederom Valtteri Bottas zijn hielen zien in de race. Toeval? Volgens Albers had de Fin een dramatische start. „Hij verloor meteen in de eerste twee bochten zoveel tijd, dat hij de race voor zichzelf al op z’n kop had gezet.”

Verder belichten Albers en Van Haren de zogenaamde ’ruzie’ tussen Verstappen en zijn engineers. De Limburger wilde zijn banden vervangen, terwijl zijn engineers bang waren dat hij daardoor in het verkeer zou komen. Alles was duidelijk over de boardradio te horen. Albers: „Je hebt de coureur. Maar je hebt ook de engineers met daarachter nog een hele room met allerlei data-engineers. Zij zoeken uit wat het beste is voor Max. Dan krijg je een gevecht op de radio.” Maar volgens de oud-coureur hadden beide partijen een punt: „Ik vond het 50/50 voor wat betreft wie er gelijk had.”

Toto Wolff in gesprek met Red Bull-teambaas Christian Horner Ⓒ ANP/HH

Dat Mercedes voor de wedstrijd de druk bij Verstappen legde, snapt Albers wel. Volgens hem hebben ze niet alleen de snelste auto, maar ook ’het beste team’ gevormd. „Ik vond het geen saaie race. Voor mij gebeurt er heel veel. Mercedes heeft het bandenprobleem opgelost. Sterker nog, ze gingen nog harder dan eerst.” Wel is hij van mening dat Bottas het samen met zijn team verprutst heeft in Spanje. „Bottas had de wagen om sneller te zijn dan Max, maar had het momentum niet. Hij kon Max makkelijk aan.”

Over Mercedes-baas Toto Wolff en de situatie rond Racing Point: „Je ziet dat de media de druk aan het opvoeren zijn. Hij doet nu aan damage control. Want hij weet: Racing Point aanpakken is indirect ook hem aanpakken. Hij heeft het gevoel dat hij een backfire krijgt. Dit kan voor Toto nog heel nadelig uitpakken.”

