Eerste verlies geen ramp voor volleybalsters Oranje

Volleybalsters Anne Buijs, Yvon Belien en Floortje Meijners kijken toe als Laura Dijkema probeert de bal te redden. Ⓒ ANP

APELDOORN - Het leek een wedstrijd op leven en dood, maar eigenlijk stond er niet zo heel veel op het spel. De Nederlandse volleybalsters verloren de derde poulewedstrijd van het OKT in Apeldoorn met 3-1 van Polen, maar staan morgen ’gewoon’ in de halve finale en hebben olympische kwalificatie nog in eigen hand. Vandaag wordt de tegenstander in die halve finale bekend.