Voetbalwereld leeft mee met Ronaldo na overlijden zoontje

Supporters van Liverpool zijn van plan dinsdagavond in de zevende minuut te gaan applaudiseren voor Ronaldo als Manchester United op bezoek komt. De fans willen de Portugees zo een hart onder de riem steken.

De Portugese voetbalbond: ’Heel veel sterkte, aanvoerder’

Manchester United, de club waar Ronaldo nu speelt tweet: ’Jouw pijn, is onze pijn’

Ook condoleances van (oud-) ploeggenoten Ronaldo

Real Madrid, de club waar Ronaldo de meeste furore vierde, laat in een verklaring weten: „Real Madrid C.F. is diep bedroefd door het overlijden van een van de kinderen die onze dierbare Cristiano Ronaldo en zijn partner, Georgina Rodríguez, verwachtten. Real Madrid deelt in de pijn van de familie en zendt hen al onze warmte toe.”

Juventus

Sporting Portugal

Ook condoleances van (oud-) ploeggenoten Ronaldo