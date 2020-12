Vincent van der Voort na stunt: ’Ik heb dat hele WK-gevoel nog steeds niet’

Darts

Vincent van der Voort stunt op WK darts

Vincent van der Voort heeft op het WK darts voor een grote verrassing gezorgd. De nummer 27 van de Order of Merit schakelde in de derde ronde wereldtopper Nathan Aspinall uit. Dat deed de kwartfinalist van 2011 en 2015 via een 4-2 overwinning in sets.