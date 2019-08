Ten Hag ziet kansen Ajax: ’Groep met perspectief’

Erik ten Hag en Nicolas Tagliafico Ⓒ BSR/Soccrates

AMSTERDAM - Ajax mag Wesley Sneijder en zijn familie wel een gratis passe-partout voor de groepsfase van de Champions League geven. De Nederlandse recordinternational verzorgde met Petr Cech de loting voor de groepsfase van de Champions League, die met Chelsea, Valencia en OSC Lille als tegenstanders bepaald niet slecht uitpakte voor de Amsterdammers. „Het is een groep waar, op papier gezien althans, perspectief in zit”, zei Erik ten Hag in een telefonische reactie.