Vrouwelijke dartsensatie Sherrock blijft doorgaan met stunten

De 25-jarige Britse die een wildcard had gekregen voor de tweede ronde van de Premier League in Nottingham kon de 6-4 voorsprong tegen Glen Durrant net niet omzetten in een overwinning. Durrant redde ternauwernood een punt: 6-6.

Sherrock zorgde voor wereldnieuws door vorige maand als eerste vrouw bij het WK van een man te winnen. Ze strandde uiteindelijk in de derde ronde.

Tegen Durrant nam de dartster halverwege de partij het initiatief. Ze kwam voor met 6-4. In de beslissende leg op 6-5 kon ze door 106 uit te gooien de overwinning pakken. Dat lukte niet, waarop Durrant 70 wel uitgooide.