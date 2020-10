AZ geeft wéér voorsprong in slotfase weg

De doelpunten van AZ vielen in de eerste helft. Jesper Karlsson opende de score en Calvin Stengs zorgde voor de 2-0. AZ moest nog voor de rust met tien man verder toen Jonas Svensson met rood van het veld moest na een tackle van achteren op Joshua John.

Evert Linthorst maakte diep in de tweede helft 2-1. Kort daarop kregen de Limburgers een strafschop na vasthouden door nieuwkomer Bruno Martins Indi. Giannis Giakoumakis schoot de strafschop binnen.

Coach Arne Slot startte met Martins Indi in de basis. De van Stoke City overgenomen voormalig international moet de defensie van de Alkmaarders versterken, nadat AZ in twee competitieduels tegen Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam een ruime voorsprong werd verspeeld.

AZ nam opnieuw snel de leiding. Jesper Karlsson verraste al na anderhalve minuut met een ver en hoog schot VVV-doelman Delano van Crooy. Uit een mooie combinatie maakte Calvin Stengs in de 24e minuut de 2-0. Het is de eerste competitietreffer dit seizoen voor de 21-jarige international.

Svensson bezorgde coach Slot vervolgens vlak voor rust hoofdbrekens. Zijn tackle op John was volgens scheidsrechter Christiaan Bax goed voor rood. Ook de videoscheidsrechter beoordeelde de overtreding nogmaals en zag geen reden het besluit van de arbiter te wijzigen. Het was alweer de derde rode kaart voor AZ in vier duels.

VVV begon de tweede helft met aanvaller Torino Hunte en ging tegen tien man op zoek naar doelpunten. John kopte richting het doel van Hobie Verhulst en Lukas Schmitz schoot over. Veel kansen leverde de druk van VVV verder niet op.

Vijf minuten voor tijd kopte Linthorst op aangeven van Vito van Crooy alsnog de 2-1 binnen en werd het nog spannend. Een minuut later wees de scheidsrechter al naar de stip, na de overtreding van Martins Indi. Giakoumakis bezorgde VVV alsnog een gelijkspel.

Az-aanvoerder Koopmeiners: we moeten schuld bij onszelf zoeken

Aanvoerder Teun Koopmeiners zei tegen FOX Sports er gek van te worden. „Hier word je moedeloos van. De enige die we dit kunnen verwijten is onszelf”, zei hij.

„Het was net als tegen Sparta”, vond de aanvoerder. „We speelden in de eerste helft onwijs goed. Maar we verdedigen niet goed achterin, waardoor we in dit soort situaties komen.” Tegen Sparta stond AZ met 4-0 voor en werd het nog 4-4.

Ook na het zien van de beelden van de rode kaart van Jonas Svensson, waar Koopmeiners naar verwees, wilde hij de schuld alleen bij de eigen ploeg zoeken. „We moeten dan door. Die 2-0 moet je dan vasthouden.”

AZ-coach Slot baalt van weer een onnodige rode kaart

AZ-coach Arne Slot was na het 2-2-gelijkspel tegen VVV-Venlo boos dat zijn ploeg opnieuw tegen een rode kaart aan was gelopen. „We moeten eerst eens zorgen dat we niet drie keer in vier duels rood krijgen”, zei hij bij FOX Sports na het vierde gelijkspel op rij.

Slot had het over het moment van Jonas Svensson die voor een tackle van achteren op Joshua John rood kreeg. „Je moet de scheidsrechter geen aanleiding geven om rood te geven. Het is onnodig zo in te komen, zeker op die plek.” Volgens de AZ-trainer waren de rode kaarten van Calvin Stengs en Marco Bizot in de vorige wedstrijden dat ook.

De trainer vond het ook niet goed dat zijn ploeg na zo’n goede eerste helft maar 2-0 voor stond. „En zelfs dan moet je die 2-0 niet weggeven. Elke keer komen we aan het einde van de wedstrijd door rode kaarten in de problemen. Zo geven we nu in de laatste vijf minuten twee corners weg. Dat we gelijkspelen tegen VVV is niet goed.”