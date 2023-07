Ophef rond Pol Llonch duurt voort bij Willem II

Al langer is duidelijk dat trainer Reinier Robbemond geen gebruik wil maken van Llonch, die te duur is om op de bank te zitten. Dat kreeg hij in een gesprek met algemeen directeur Martin van Geel nog eens te horen.

De 30-jarige Llonch, die transfervrij weg mag, stapte zaterdag voor het oefenduel met Sparta bij de presentatie van de selectie toch monter het veld op. Hij kreeg veel bijval van de fans die nog steeds hopen dat hij zijn nog twee jaar doorlopende contract uitdient. Dat lieten ze met een spandoek nog eens duidelijk blijken. Maar op de spelerslijst voor de wedstrijd kwam de naam van de middenvelder niet voor. Hij speelde alleen het eerste oefenduel en werd daarna steeds buiten de wedstrijdselectie gehouden.

Behounek

Willem II presenteerde wel een nieuwe centrale verdediger. De 26-jarige Raffael Behounek, afkomstig van WSG Tirol, draagt de komende drie seizoenen het shirt van de Tilburgse club. Na Max de Waal is hij de tweede zomerse nieuwkomer.

De Tilburgers hopen maandag een vleugelaanvaller aan de selectie toe te voegen. Volgens bronnen rondom de club is Patrick Joosten (27) een belangrijke kandidaat. De speler, die al uitkwam voor NEC, FC Utrecht, VVV, Sparta, FC Groningen en Cambuur heeft het Cypriotische Apollon Limasol deze zomer de rug toegekeerd.

Voor Sparta scoorden Arno Verschueren, Tijs Velthuis en Koki Saito.

AZ

AZ heeft de zaken al aardig op orde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Pascal Jansen won ook het oefenduel met Southampton (0-1). Mayckel Lahdo maakte het enige doelpunt in het St. Mary's Stadium.

De Portugese nieuwelingen Tiago Dantas en Alexandre Penetra debuteerden als invaller bij AZ. Southampton degradeerde het afgelopen seizoen na elf jaar uit de Premier League. AZ zag deze zomer Tijjani Reijnders (AC Milan), Milos Kerkez (Bournemouth) en Sam Beukema (Bologna) vertrekken. Maar de ploeg maakt tot nu toe een goede indruk in de voorbereiding.

AZ won de afgelopen weken van Club Brugge (2-1), Standard Luik (4-3) en Lech Poznan (4-0) en speelde gelijk tegen Sjachtar Donetsk (3-3) en Norwich City (1-1).