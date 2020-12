’Elke training met Cristiano Ronaldo was een oorlog’

In het seizoen 2008/2009 speelde Berbatov bij Manchester United een jaar samen met de inmiddels 35-jarige Portugees. „Ik ben blij dat ik een seizoen met hem heb gespeeld. Elke training was als een oorlog”, vertelt hij in gesprek met Betfair. „Maar dat was helemaal niet erg hoor. Er is niks verkeerds aan om alles te winnen willen. Cristiano was een jonge jongen die het team alleen maar beter maakte.”

Op jonge leeftijd blonk Ronaldo al uit door zijn professionaliteit, laat Berbatov weten. „Hij was grappig en aardig en een echte professional. Ik heb hem zelfs op een kerstfeestje nooit dronken gezien. Voor de training stond hij altijd al in het krachthonk. Hij was toen al vastbesloten om de beste te zijn.”

Na zijn periode in Manchester verkaste Ronaldo in 2009 naar Real Madrid. De vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal veroverde in Madrid nog vier keer de Champions League en tal van andere prijzen. In 2008 had Ronaldo met United ook al de belangrijkste Europa Cup gewonnen. In 2016 pakte hij de Europese titel met Portugal.

In 2018 maakte Ronaldo de overstap naar Juventus. Het doel is nog altijd om met de Oude Dame ook de eindzege in de Champions League te veroveren.