Wegvallen Hendriks klap voor FC Utrecht

Vorige week doorliep Hendriks nog zonder problemen de medische keuring bij zijn nieuwe club, die een optie tot koop had bedongen. De zware knieblessure is in de eerste plaats een persoonlijk drama voor Hendriks, maar intussen stapelt de malheur zich op voor FC Utrecht.

De kruisbandblessure van Hendriks is de derde in korte tijd, nadat eerder ook Tommy St. Jago en Bart Ramselaar door een dergelijke kwetsuur langdurig aan de kant kwamen te staan. Dat een nieuwe speler snel wegvalt is ook niks nieuws voor de Utrechters. De Japanner Naoki Maeda viel bij zijn debuut al na elf minuten weg met een ernstige enkelblessure, terwijl Henk Veerman kort na zijn komst een flinke blessure opliep.

FC Utrecht had met de ervaren doelman Vasilis Barkas (gehuurd van Celtic), Nick Viergever (transfervrij overgekomen van Greuther Fürth), Joshua Rawlins (Perth Glory), Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles), Taylor Booth (transfervrij overgekomen van Bayern München) en de jeugdige doelman Calvin Raatsie (transfervrij overgekomen van Ajax) en de eerder genoemde Hendriks de zaakjes voor het nieuwe seizoen al vrijwel op orde. Door het wegvallen van Hendriks oriënteert FC Utrecht zich opnieuw op linksbenige centrale verdedigers.

Volgende week donderdag staat de eerste training voor het nieuwe seizoen op het programma onder leiding van de nieuwe trainer Henk Fraser. In vergelijking met het afgelopen seizoen zijn Joris van Overeem (Hapoel Tel Aviv), Simon Gustafson (transfervrij weg), Willem Janssen (gestopt met voetballen), Remco Balk (verhuurd aan SC Cambuur) er niet meer bij. Dat geldt ook voor assistent-trainer Rick Kruys, die donderdag gepresenteerd wordt als trainer van VVV-Venlo, de club waar Janssen technisch manager is geworden. Door het vertrek van Kruys heeft Fraser de ruimte gekregen om de door hem gewenste assistent Aleksandar Rankovic mee te nemen.