Grand Prix in Zandvoort: ’Verlenging contract geen abc’tje’

De Nederlandse koningsklasse-verbintenis loopt nog tot en met 2023, met een optie vanuit het Zandvoort-kamp op een verlenging van nog eens twee jaar. Voor 1 november van dit jaar moet er duidelijkheid komen over het lichten van die optie.

„Dat is zeker nog geen abc’tje”, stelt circuitdirecteur Robert van Overdijk. „Met alleen de verkoop van kaarten zijn we er nog niet. We zijn voor de volle honderd procent een privaat gefinancierd evenement, dus we hebben ook de steun nodig van sponsoren. Daarnaast is de gemeente Zandvoort als enige overheidspartij vanaf dag één positief geweest. Voor ons is het vanzelfsprekend belangrijk dat dit zo blijft. Al die gesprekken zijn inmiddels opgestart. We moeten ook niet vergeten dat we het evenement pas één keer hebben georganiseerd.”

Gesteund door teksten F1-baas

De Breda University berekende eerder in opdracht van de gemeente Zandvoort dat de Grand Prix van vorig jaar in alleen Zandvoort zelf al zorgde voor een toegevoegde economische waarde van 8,9 miljoen euro. De Formule 1 zelf maakt ook van elke Grand Prix een rapportage met hulp van een gerenommeerd consultancybureau. Daaruit kwam onder meer dat meer dan 90 procent van de bezoekers genoot van de atmosfeer in Zandvoort en dat de totale economische impact van de race 114 miljoen dollar bedroeg. En dan was het circuit door de coronamaatregelen slechts voor twee derde gevuld, kijkend naar de totale toeschouwerscapaciteit.

„Als het aan de Formule 1 ligt tekenen we nu direct een nieuw contract”, aldus Van Overdijk, die zich gesteund kan voelen door de lyrische teksten van de grote baas Stefano Domenicali als het gaat om de Dutch Grand Prix.

Veiligheid en managen publieksstromen

De Grand Prix wordt dit jaar op zondag 4 september verreden. „De organisatie is goed op elkaar ingespeeld en we werken nu in meer rust toe naar het evenement. Vorig jaar wisten we pas een paar weken van tevoren waar we aan toe waren”, aldus Van Overdijk, die dit weekeinde op Circuit Zandvoort ook druk in de weer is met de Historic Grand Prix en daarbij een ’media update’ geeft richting de Formule 1-race.

„Zaken als veiligheid en het managen van publieksstromen blijven heel belangrijk. We kiezen bijvoorbeeld niet voor één groot podium en een fanzone met tienduizenden mensen, maar voor drie of vier kleinere podia. Zo is er veel meer spreiding over het terrein.”