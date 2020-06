Ghaneese vleugelspits voor Feyenoord

Technisch directeur Frank Arnesen heeft de explosieve Afrikaan al een jaar lang op de radar en heeft hem destijds genoteerd als een talentvolle vleugelspits in een categorie die nog betaalbaar is. Conteh wordt op korte termijn in Rotterdam verwacht voor gesprekken én een medische keuring.

De speler heeft het afgelopen half jaar wel te kampen gehad met een forse hamstringblessure, waardoor hij na de kerst niet meer in actie kon komen voor zijn club. In maart stopte, zoals overal, de competitie. Het is voor Feyenoord, ondanks een zeer geringe investering, wel belangrijk dat Conteh op dit moment door de keuring komt.

Na Diemers zou de zoon van Ghanese ouders, die zich vroeger in Hamburg vestigden, de tweede aanwinst voor het nieuwe seizoen betekenen. Conteh moet de plek innemen van de zwaar geblesseerde Luis Sinisterra, die nog maandenlang uit de roulatie is en pas in 2021 terug wordt verwacht. De Rotterdammers hebben uiteraard ook Ridgeciano Haps nog die op de linksbuitenpositie uit de voeten kan.

Feyenoord zit met Leroy Fer in een vergevorderd stadium waar het gaat om besprekingen over diens contractverlenging. Met verdediger Eric Botteghin is nog geen akkoord bereikt.