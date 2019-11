Koeman op praatstoel: ’Dan kijk je verder’

— Zelden waren er bij een persconferentie van het Nederlands elftal zó veel actuele zaken te bespreken. Tussen de keuzes van Mo Ihattaren en Sergiño Dest, de soap rond Jeroen Zoet, de debutanten Myron Boadu en Calvin Stengs, de teruggekeerde Wout Weghorst, de FC Barcelona-clausule in het contract van Ronald Koeman én zijn leugentje om bestwil sprak de bondscoach zowaar ook nog over het EK-kwalificatieduel van zaterdag in en tegen Noord-Ierland. „Een punt in Belfast is genoeg om ons te plaatsen voor het EK, maar ik haal tegen Noord-Ierland en Estland (dinsdag, red.) liever zes punten om eerste in de poule te worden.”