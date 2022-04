VIDEO Pogacar ziedend op Van Baarle vlak na finish Ronde van Vlaanderen

„Ik maakte misbaar, maar was niet kwaad”, verduidelijkte de Sloveen tegenover Het Nieuwsblad nadat hij meteen na de finish even was gaan afkoelen. „Ik was vooral gefrustreerd op mezelf. Ik liet me insluiten en kon dus niet goed versnellen. Maar ach, dat is nu eenmaal wielrennen. Deze wedstrijd was een goede ervaring. De Ronde van Vlaanderen is een fantastische race waar ik zeker nog eens naar terugkom.”

Van Baarle zag wel degelijk een boze Pogacar, zo vertelde hij aan de Telegraaf. De Sloveense tweevoudig Tour-winnaar stak hevig verontwaardigd zijn armen in de lucht en uitte na het passeren van de streep zijn ongenoegen in de richting van Van Baarle. „Dat was niet om me te feliciteren, nee”, merkte de Nederlander droogjes op.

Beelden van net na de finish in Oudenaarde bewijzen dit dan ook: Van Baarle moest het ontgelden.

De beelden: