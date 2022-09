Gevaar komt Down Under van boven voor Remco Evenepoel

„Dat was toch even schrikken”, blikte de kersvers Vuelta-winnaar terug op het incident. „Die vogel bleef boven mijn hoofd hangen. Best angstaanjagend. Maar dat is Australië, blijkbaar. Ik hoop dat het de enige keer is, maar ik vrees ervoor.”

Daarin zou Evenepoel wel eens gelijk kunnen krijgen. In Australië zijn wielrenners al langer bekend met het fenomeen ’agressieve vogels’. Vooral eksters halen soms gevaarlijk uit. Veel fietsers rijden daarom met minuscule, reflecterende spiegeltjes op hun helm, om de vogels af te schrikken.

Evenepoel doet op het WK wielrennen in Wollongong mee aan zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. Zijn Franse ploegmaat Quick-Step Alpha Vinyl Team, Julian Alaphilippe is titelverdediger in Australië.