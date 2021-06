Transfers en geruchten: Belgische spits Benteke blijft bij Crystal Palace

DONDERDAG 3 JUNI

Belgische spits Benteke blijft bij Crystal Palace

11.26 uur: Christian Benteke heeft zijn aflopende contract bij Crystal Palace met twee jaar verlengd. De 30-jarige spits uit België ligt nu tot de zomer van 2023 vast bij de Premier League-club uit Londen.

„Ik ben blij en trots dat mijn toekomst bij Crystal Palace ligt. Ik speel hier al vijf jaar en er komt nog een hoop aan. We hebben een geweldige groep en ik kijk ernaar uit om weer voor fans te kunnen spelen”, zei Benteke, die met de Belgische ploeg in voorbereiding is op het EK.

Afgelopen seizoen kwam Benteke, in 2016 overgekomen van Liverpool, tot 10 doelpunten in 30 competitiewedstrijden. Crystal Palace eindigde als veertiende in de Premier League.

Onlangs maakte trainer Roy Hodgson bekend dat hij volgend seizoen niet meer voor de groep staat bij Palace.

WOENSDAG 2 JUNI

Vitesse huurt aanvaller Von Moos van FC Basel

19:12 uur: Vitesse huurt voor komend seizoen aanvaller Julian von Moos van FC Basel. De Arnhemse club heeft tevens een optie tot koop bedongen op de 20-jarige Zwitser.

Von Moos is een rechtsbenige aanvaller, die op meerdere posities inzetbaar is. In het afgelopen seizoen speelde de Zwitserse jeugdinternational vijftien competitiewedstrijden voor FC Basel.

„Met Julian krijgen we de beschikking over een talentvolle speler die in aanvallend opzicht multifunctioneel inzetbaar is. Verder ben ik content met het feit dat we wederom een speler hebben kunnen contracteren voordat de voorbereiding van start gaat”, zegt technisch directeur Johannes Spors van Vitesse.

De Arnhemse club legde vorige week al de Zwitserse middenvelder Toni Domgjoni (22) voor drie jaar vast. Hij komt transfervrij over van FC Zürich.

Feyenoord bevestigt komst middenvelder Til op huurbasis

17:16 uur Feyenoord heeft de komst van Guus Til bevestigd. De Rotterdamse club huurt de 23-jarige middenvelder voor één seizoen van Spartak Moskou. Hij is de eerste versterking van Feyenoord voor het nieuwe seizoen. Van zijn entree in De Kuip was al enige tijd sprake.

„Met Guus Til voegen we het type middenvelder toe dat niet alleen bekend is met, maar ook heel goed geschikt is voor het type voetbal dat de nieuwe hoofdtrainer Arne Slot voor ogen heeft”, licht technisch directeur Frank Arnesen toe. „Een lopende middenvelder met scorend vermogen die op meerdere posities in de middelste linie uit de voeten kan. Een directe versterking voor ons en een kans voor Guus om zich weer te laten zien.”

Til is geen onbekende voor Slot. Beiden kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij AZ. Til speelde 76 competitiewedstrijden voor de Alkmaarse club tussen 2017 en 2019. Daarna stapte hij over naar Spartak Moskou. Afgelopen seizoen speelde Til op huurbasis voor SC Freiburg in Duitsland.

FC Twente laat middenvelder Selahi gaan

16:28 uur Lindon Selahi moet FC Twente verlaten. In het aflopende contract van de 22-jarige middenvelder was een optie opgenomen om een jaar te verlengen, maar de Eredivisieclub uit Enschede maakt daar geen gebruik van.

Selahi kwam in de zomer van 2019 transfervrij over van Standard Luik en speelde 32 wedstrijden voor FC Twente. In het afgelopen half jaar kwam de Belgisch-Albanese profvoetballer op huurbasis uit voor Willem II. De Tilburgse club maakte evenmin gebruik van een optie om hem definitief vast te leggen.

Barcelona haalt ook verdediger Emerson Royal in huis

11.57 uur: FC Barcelona heeft met rechtsachter Emerson Royal (22) de derde nieuweling in korte tijd gepresenteerd. De verdediger is afkomstig van Real Betis, waar hij sinds 2019 speelde.

Barça en Betis betaalden destijds elk zes miljoen euro aan het Braziliaanse Atlético Mineiro voor de voetballer. Emerson zou tot de zomer van 2021 voor Betis spelen. In de deal was afgesproken dat Barcelona dan de kans zou krijgen om de rest van de transferrechten over te nemen. Van die optie heeft de club gebruik gemaakt.

Emerson speelde 79 wedstrijden voor Real Betis. Hij maakt bovendien deel uit van de nationale selectie van Brazilië voor de binnenkort te beginnen Copa América.

Barcelona maakte eerder deze week al de komst van aanvaller Sergio Agüero en verdediger Eric Garcia bekend. De twee komen transfervrij over van de Engelse kampioen Manchester City.

Manchester City gaat op zoek naar opvolger van spits Agüero

07.51 uur: Manchester City gaat op zoek naar een opvolger van Sergio Agüero, de Argentijnse spits die enkele dagen geleden liet weten naar Barcelona te vertrekken. Dat zegt Khaldoon Al Mubarak, de baas van de club die vorige week de finale van de Champions League verloor van Chelsea.

„We moeten verder zonder een zeer belangrijke, legendarische speler”, aldus Al Mubarak. „Dat betekent dat er iets moet gebeuren. Het zal niet gemakkelijk zijn iemand te vinden die net zo goed is, of zelfs beter, maar we gaan het proberen. Daarnaast willen we nog enkele versterkingen halen. Niet veel, maar een paar. Ze moeten kwalitatief direct iets aan het elftal toevoegen.”

Het betekent niet dat Al Mubarak ontevreden is over zijn huidige selectie, die het afgelopen seizoen afgetekend kampioen van Engeland werd. „Maar als ik iets heb geleerd in de afgelopen jaren is dat een topclub continu moet bezig zijn met een proces van vernieuwing en verandering.”

DINSDAG 1 JUNI

Thomas Ouwejan verhuurt aan Schalke 04

17.54 uur: Na Kenzo Goudmijn (Sparta) heeft AZ ook Thomas Ouwejan verhuurd. De linksback komt komend seizoen uit voor Schalke 04, dat degradeerde naar de Tweede Bundesliga. De Duitsers hebben een optie tot koop bedongen.

De 24-jarige speler werd afgelopen jaar ook al verhuurd aan Udinese. Hij kwam daar tot vijftien wedstrijden, waarin hij twee assists gaf.

Veertien voetballers weg bij gedegradeerd VVV-Venlo

17.31 uur: VVV-Venlo snijdt vanwege de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie vrij rigoureus in de selectie. De Limburgse club heeft besloten van veertien spelers afscheid te nemen.

Keeper Thorsten Kirschbaum is een van die veertien. De 34-jarige Duitser was twee seizoenen de vaste waarde onder de lat bij VVV, maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Dat geldt ook voor een andere ervaren speler, de 34-jarige verdediger Christian Kum.

De overige twaalf spelers die weg moeten zijn Joshua John, Torino Hunte, Arjan Swinkels, Jafar Arias, Nezar S’rifi, Lukas Schmitz, Steffen Schäfer, Zinedine Machach, Leon Guwara, Christos Donis, Anastasios Donis en Meritan Shabani. Laatstgenoemde vijf spelers waren afgelopen seizoen huurlingen en keren terug naar de club waar ze een contract hebben.

VVV-Venlo eindigde afgelopen seizoen als zeventiende en voorlaatste in de Eredivisie, met als gevolg rechtstreekse degradatie naar de eerste divisie. De clubleiding besloot eerder wel door te gaan met trainer Jos Luhukay, die in maart werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Hans de Koning. De Limburgse club stelde onlangs Marc van Hintum aan als scout.

De Limburgse club gaat ervan uit dat de Griekse spits Giorgios Giakoumakis deze zomer ook vertrekt. Hij was afgelopen seizoen met 26 doelpunten de topscorer van de Eredivisie. Directeur Marco Bogers liet eerder weten dat er veel interesse is voor de spits.

sc Heerenveen neemt afscheid van Spijkerman en Talan

17.29 uur: De assistent-trainers Hennie Spijkerman en Jeffrey Talan keren komend seizoen niet meer terug op de bank bij sc Heerenveen. Het duo heeft te horen gekregen dat de clubleiding op hun posities op zoek gaat naar een „nieuwe impuls.” Om dezelfde reden moet ook keeperstrainer Raymond Vissers plaatsmaken.

Spijkerman (70) was twee seizoenen werkzaam bij sc Heerenveen. Hij is sinds 1977 als trainer actief in het betaald voetbal. Zijn grootste successen behaalde de oud-keeper in zijn periode bij Ajax waarbij hij als assistent van Frank de Boer vier keer de landstitel won.

Talan was sinds de zomer van 2019 assistent-trainer bij sc Heerenveen. De 49-jarige oud-international speelde acht seizoenen in het eerste elftal en werd in 2010 jeugdtrainer bij de Friezen. Voordat hij als assistent-trainer aantrad, was hij een aantal jaren werkzaam als hoofd jeugdopleiding. De club bekijkt samen met Talan nog of hij een andere rol binnen sc Heerenveen kan vervullen.

Vissers trad in 2016 in dienst bij de Friese club.

Sparta huurt jeugdinternational Goudmijn van AZ

16.13 uur: AZ verhuurt komend seizoen jeugdinternational Kenzo Goudmijn aan Sparta Rotterdam. De 19-jarige middenvelder sluit komende maand aan bij de selectie van trainer Henk Fraser, wanneer de voorbereiding op het nieuwe seizoen start.

Goudmijn speelde afgelopen seizoen ruim twintig duels in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong AZ en debuteerde ook voor AZ in de Eredivisie. Bij Sparta zal hij zich moeten richten op een positie op het middenveld, zegt technisch directeur Henk van Stee in een bericht op de website. „Met zijn creativiteit en aanvallende instelling kan hij van toegevoegde waarde zijn voor ons en dan kan hij bij ons de volgende stap maken in zijn ontwikkeling met speelminuten in de Eredivisie.”

Goudmijn is de tweede versterking van Sparta. De Rotterdammers presenteerden vorige week de 28-jarige Laurent Jans, de aanvoerder van de nationale ploeg van Luxemburg.

Quagliarella gaat nog een jaar door bij Sampdoria

13.23 uur: Fabio Quagliarella gaat nog een jaar door met voetballen. De 38-jarige spits heeft zijn contract bij Sampdoria verlengd tot de zomer van 2022.

Quagliarella, oud-international, was in 233 duels voor Sampdoria al 99 keer trefzeker. In het seizoen 2018-2019 werd hij topscorer in de Serie A met 26 doelpunten.

Sampdoria eindigde afgelopen seizoen als negende.

PSV versterkt zich voor lange tijd met Oostenrijker Phillipp Mwene

10.31 uur: PSV heeft de 27-jarige Oostenrijker Phillipp Mwene vastgelegd. De veelzijdige vleugelverdediger komt transfervrij over van Bundesligaclub FSV Mainz 05 en heeft een contract tot medio 2024 getekend.

„We zien in Phillipp een toegevoegde waarde voor onze selectie en zijn daarom blij hem te kunnen verwelkomen bij PSV”, zegt technisch directeur John de Jong.

Mwene kwam eerder uit voor Austria Wien, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern en sinds het seizoen 2018-2019 voor FSV Mainz. Afgelopen jaar was hij daar basisspeler en eindigde hij op de dertiende plaats in de Bundesliga.

ZATERDAG 29 MEI

Antwerp FC vindt in Deen Priske nieuwe trainer

15.25 uur: De Belgische voetbalclub Royal Antwerp FC heeft in Brian Priske een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 44-jarige Deen heeft voor twee jaar getekend in Antwerpen.

Priske was de afgelopen jaren trainer van de Deense club FC Midtjylland. Hij werd er in 2019 hoofdtrainer en werd direct landskampioen.

Antwerp FC eindigde in de Belgische kampioenspoule als derde en komt daardoor komend seizoen uit in de voorronden van de Europa League.

Priske kwam als speler onder meer uit voor KRC Genk, Club Brugge en Portsmouth. Hij vertegenwoordigde ook het Deense elftal.

Spalletti nieuwe trainer van Napoli

11.02 uur: Napoli heeft de vacature van hoofdtrainer ingevuld met Luciano Spalletti. Hij volgt per 1 juli Genaro Gattuso op, die op de laatste speeldag van de Serie A kwalificatie voor de Champions League misliep met zijn ploeg.

Spalletti heeft een cv dat volstaat met Italiaanse clubs. Bij zowel Udinese als AS Roma stond hij zelfs twee keer aan het roer. Verder leidde hij onder andere ook nog Internazionale, Sampdoria en Empoli. Hij maakte een buitenlandse uitzondering met Zenit Sint-Petersburg, waar hij als opvolger van Dick Advocaat vijf jaar aan het roer stond. Met twee landstitels behaalde hij daar ook zijn grootste successen.

Garcia: ’Barcelona de juiste stap’

10.25 uur: Eric Garcia heeft bevestigd dat hij deze zomer terugkeert naar FC Barcelona. De verdediger kwam de voorbije vier jaar uit voor Manchester City, dat hem oppikte uit de Catalaanse jeugdopleiding.

„Ik heb goed nagedacht over wat het beste zou zijn voor mijn toekomst”, zegt de Spanjaard, die in de EK-selectie zit, tegenover L’Esportiu. „Ik vind dit best een dappere stap, maar ik ben ervan overtuigd dat het de juiste is.’

Mühren wil nu met FC Volendam promoveren

8.17 uur: Robert Mühren keert terug bij FC Volendam. De aanvaller tekent daar een contract voor drie seizoenen. Nadat hij afgelopen seizoen met SC Cambuur promoveerde als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, blijft hij dus op het tweede niveau actief.

Hij wil daar hetzelfde kunstje flikken en naar de Eredivisie promoveren. „Het plaatje klopt hier gewoon in alle opzichten”, verzekert Mühren. „Los van de ambities van FC Volendam kan ik nu lekker in mijn achtertuin genieten van wat ik het liefst doe. En ik weet dat ik hier de mogelijkheden heb om mezelf ook na mijn carrière verder te ontwikkelen. Ik ben heel blij en hoop de club aan veel goals en assists te kunnen helpen.”

VRIJDAG 28 MEI

Alaba tekent vijfjarig contract bij Real Madrid

18.43 uur: De Oostenrijkse international David Alaba zet zijn carrière voort bij Real Madrid. De 28-jarige verdediger heeft een contract voor vijf jaar getekend, meldt de Spaanse topclub.

Alaba speelde het afgelopen decennium bij de Duitse club Bayern München. Hij speelde 431 wedstrijden voor de club uit Beieren en won in totaal 28 prijzen; onder meer tien keer de titel in de Bundesliga en twee keer de Champions League.

Real roemt Alaba, die transfervrij overkomt, om zijn veelzijdigheid. „In de verdediging schittert hij als centrale verdediger en als linksback, maar hij presteert ook perfect op het middenveld.”

Alaba voegt zich bij Real na het EK, waar hij een van de toonaangevende spelers is in het Oostenrijkse team. Oostenrijk is in de groepsfase een van de tegenstanders van het Nederlands elftal.

Sparta haalt aanvoerder van Luxemburg

15.11 uur: Sparta Rotterdam heeft met Laurent Jans de eerste versterking voor volgend seizoen gepresenteerd. De 28-jarige verdediger uit Luxemburg is aanvoerder van zijn nationale ploeg. Hij komt transfervrij over van de Belgische club Standard Luik en ondertekende een contract voor twee jaar op Het Kasteel.

„Met Laurent halen we een speler met veel ervaring en een winnaarsmentaliteit”, zegt technisch directeur Henk van Stee. „Met ruim zestig interlands voor Luxemburg, waarvan hij ook aanvoerder is, halen we een speler met internationale ervaring.”

Jans speelde eerder in Frankrijk en Duitsland. Bij Standard Luik was hij afgelopen seizoen niet verzekerd van een basisplaats. De Luxemburger voetbalt het liefst als rechtsback, maar kan ook op andere posities uit de voeten.

Liverpool heeft beet

14.39 uur: Ibrahima Konate heeft een contract getekend bij Liverpool. Hij komt over van RB Leipzig. De 22-jarige Fransman is een langdurig contract overeengekomen met de Engelse club van coach Jürgen Klopp. De details van de overgang moeten nog worden afgerond en de speler moet nog medisch gekeurd worden in Liverpool.

De clubs maakten niet bekend welk bedrag is gemoeid met de transfer, maar volgens Britse media betaalt Liverpool 41 miljoen euro voor de verdediger die nog een contract tot medio 2023 had bij de Duitse club.

„Ik ben heel blij dat ik bij zo’n fantastische club als Liverpool teken”, zei Konate. „Het is een heel bijzonder moment voor mij en mijn familie. Ik kijk uit naar mijn nieuwe teamgenoten en om dit nieuwe hoofdstuk te beginnen.”

Konate speelde sinds 2017 bij Leipzig, dat hem overnam van de Franse club FC Sochaux. De Fransman is momenteel onderdeel van de selectie van Jong Frankrijk, dat maandag op het EK onder 21 in de kwartfinales tegen Jong Oranje speelt.

Kalezic aan de slag bij Jong FC Utrecht

11.10 uur: Darije Kalezic is aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Jong FC Utrecht. De 51-jarige Bosniër en FC Utrecht hebben overeenstemming bereikt over een contract voor drie seizoenen.

„Iedereen weet dat ik een hoofdtrainer ben die heel graag met jonge spelers aan de slag ga”, zegt Kalezic. „Hoewel ik bij een aantal clubs heb gewerkt waarin met name het behalen van resultaat de prioriteit was, ben ik tegelijkertijd nooit het gevoel met, en de aandacht voor ontwikkeling van jonge talentvolle spelers kwijtgeraakt.”

Hij was al twee jaar trainer van de beloftenploeg van PSV. Verder werkte hij voor De Graafschap, RKC Waalwijk, Zulte Waregem, Wellington Phoenix en MVV Maastricht.

DONDERDAG 27 MEI

Interesse voor Paal en Kasius

De kans bestaat dat Kenneth Paal de overstap gaat maken naar Frankrijk. Saint-Étienne heeft interesse in de 23-jarige verdediger van PEC Zwolle. Over belangstelling heeft Paal overigens sowieso niet te klagen, want ook vanuit Italië en Duitsland zouden clubs zich hebben gemeld voor de speler die nog een contract voor een jaar heeft in Zwolle.

Een andere Nederlandse verdediger heeft ook indruk gemaakt. Zoveel zelfs dat Bundesliga-club Bayer Leverkusen Denso Kasius, afgelopen seizoen door FC Utrecht aan FC Volendam, op de radar heeft staan. Volendam heeft nog een jaar recht op zijn diensten. In Utrecht loopt het contract van de 18-jarige Kasius nog tot juni 2023.

AC Milan neemt doelman Maignan over van Lille

16:31uur AC Milan heeft een nieuwe doelman aangetrokken. Het is de Fransman Mike Maignan, die afgelopen zondag nog de Franse titel veroverde met Lille. Milan heeft de keeper, die deel uitmaakt van de Franse EK-selectie, vastgelegd tot de zomer van 2026.

Met de komst van Maignan speelt de Italiaanse club in op het aanstaande vertrek van Gianluigi Donnarumma. Diens contract loopt af waardoor hij de clubs voor het uitkiezen heeft.

Maignan (25) keepte sinds 2015 voor de Noord-Franse club. Hij kwam in zes seizoen tot 180 optredens. Kort nadat Lille de titel veroverde nam trainer Christophe Galtier ook al afscheid.

PEC Zwolle beloont doorgebroken middenvelder Van den Belt

13:25 uur PEC Zwolle gaat door met Thomas van den Belt. Het aflopende contract van de 19-jarige middenvelder is met een jaar verlengd, met een optie op nog een seizoen. Van den Belt, afkomstig uit de jeugdopleiding van PEC Zwolle, speelde dit seizoen negen wedstrijden in de Eredivisie. In de laatste vier duels had hij een basisplaats.

„Deze contractverlenging zie ik als een beloning voor het afgelopen seizoen, waarin het eigenlijk steeds beter ging”, zegt Van den Belt, de zoon van Gerald van den Belt. Die oud-speler en voormalig algemeen directeur van PEC Zwolle werkt nu als financieel directeur bij SC Cambuur.

Bronkhorst eerste versterking voor gepromoveerd NEC

13:14 uur Ilias Bronkhorst gaat met NEC de Eredivisie in. De Nijmeegse club neemt de multifunctionele verdediger over van Telstar. Bronkhorst (24) ondertekende bij NEC een contract voor twee jaar, met een optie op nog een seizoen.

Bronkhorst maakte dit seizoen als verdediger maar liefst tien doelpunten voor Telstar in de Keuken Kampioen Divisie. „Niet alleen dat aantal, maar vooral de wijze waarop hij scoorde geeft aan dat er aanvallersbloed door zijn aderen stroomt”, zegt technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC.

„Het waren niet alleen doelpunten uit corners en vrije trappen. Ilias beweegt zich als een spits en bewaart de rust aan de bal. Nochtans zien wij hem als een verdediger die op alle vier de posities in de achterhoede uit de voeten kan. Maar zijn scoringsdrift maakt Ilias natuurlijk extra aantrekkelijk. Hij is jong en kan zich technisch en fysiek nog verder ontwikkelen.”

Bayern München haalt versterking uit Engelse Championship

10.20 uur: De Duitse topclub Bayern München heeft versterking gevonden op een opvallende plek, in de Championship, het tweede Engelse niveau. De ’Rekordmeister’ neemt Omar Richards transfervrij over van Reading. De 23-jarige vleugelverdediger ondertekende in München een contract tot de zomer van 2025.

„Omar is een technische, goede speler voor de linkerkant van de defensie”, zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic. De Engelse jeugdinternational speelt al enkele jaren in de hoofdmacht van Reading. Dit seizoen kwam hij tot 41 wedstrijden in het Championship. „Deze transfer is een grote eer voor me, een droom wordt werkelijkheid”, aldus Richards. „Het vervult me met trots om het traditierijke shirt van een van de grootste clubs ter wereld te gaan dragen.”

Bayern München heeft afscheid genomen van de verdedigers Jérôme Boateng, David Alaba en Javi Martinez. De Franse verdediger Dayot Upamecano komt samen met trainer Julian Nagelsmann over van RB Leipzig.

DINSDAG 25 MEI

Vitesse legt Zwitserse middenvelder Domgjoni vast

19:38 uur Vitesse heeft zich versterkt met middenvelder Toni Domgjoni. De 22-jarige Zwitser ondertekende bij de Arnhemse Eredivisieclub een contract voor drie jaar, met een optie voor nog een extra seizoen. Hij komt transfervrij over van FC Zürich.

Domgjoni is meervoudig Zwitsers jeugdinternational en heeft zowel de Zwitserse als Kroatische nationaliteit. In de afgelopen vier seizoenen speelde hij voor FC Zürich in totaal 105 competitiewedstrijden en 9 bekerwedstrijden. Voor de Zwitserse club was in hij zeven wedstrijden in de Europa League actief.

„Toni is een getalenteerde centrale middenvelder, die op meerdere posities inzetbaar is”, laat technisch directeur Johannes Spors weten. „Ondanks zijn relatief nog jonge leeftijd heeft hij al veel ervaring. Wij zijn ervan overtuigd dat hij van meerwaarde is voor onze ploeg. We zijn dan ook zeer content dat hij voor Vitesse gekozen heeft.”

Domgjoni is na doelman Daan Reiziger (Ajax) bij Vitesse de tweede aanwinst voor het nieuwe seizoen. Verdediger Jacob Rasmussen verlengde zijn verblijf in Arnhem eerder al met een jaar.

Gattuso tekent bij Fiorentina

17.44 uur: Gennaro Gattuso heeft alweer een nieuwe club in Italië gevonden. Amper twee dagen na zijn vertrek bij Napoli stapte de oud-speler van AC Milan bij Fiorentina binnen om een contract te ondertekenen. „Hij wordt onze nieuwe hoofdcoach”, liet voorzitter Rocco Commisso weten.

Gattuso slaagde er afgelopen zondag niet in om Napoli naar de Champions League te leiden. In de laatste competitiewedstrijd kwam de ploeg uit Napels niet verder dan 1-1 tegen Hellas Verona. Daardoor zakte Napoli naar de vijfde plek in de eindstand. Kort na het duel maakte de clubleiding bekend dat Gattuso komend seizoen niet zou terugkeren als trainer.

Gattuso (43) was ruim anderhalf seizoen werkzaam bij Napoli, waarmee hij vorig jaar de Italiaanse beker won. Eerder was hij als trainer werkzaam bij onder meer zijn vroegere club AC Milan. De oud-international volgt bij Fiorentina interim-coach Giuseppe Iachini op.

MAANDAG 24 MEI

Joaquin (39) gaat nog een jaar door bij Betis

20:34 uur De Spaanse voetballer Joaquin viert binnenkort zijn 40e verjaardag, maar aan stoppen denkt hij nog steeds niet. De vleugelspits en aanvoerder van Real Betis heeft zijn contract weer met een jaar verlengd. Joaquin speelde dit seizoen 27 wedstrijden in La Liga en maakte daarin twee doelpunten.

De 51-voudig international keerde in 2015 terug bij Real Betis, de club waar hij zijn carrière begon, nadat hij enkele jaren bij Valencia, Málaga en de Italiaanse club Fiorentina had gespeeld. Joaquin eindigde dit seizoen met Real Betis op de zesde plaats in de Spaanse competitie, goed voor kwalificatie voor de Europa League. „De eeuwige legende”, zo wordt Joaquin op Twitter omschreven door de club uit Sevilla.

Willems na vier jaar weg bij Eintracht Frankfurt

16.42 uur: De Duitse voetbalclub Eintracht Frankfurt heeft na vier jaar afscheid genomen van Jetro Willems. Het contract van de 27-jarige Rotterdammer liep af en wordt niet verlengd. Willems won in 2018 met Frankfurt de Duitse beker.

De 22-voudig international van Oranje verruilde PSV, waarmee hij twee keer landskampioen werd, in 2017 voor de ploeg uit de Bundesliga. De linksback was in zijn eerste seizoen meestal basisspeler, maar verloor daarna zijn plek in het elftal.

Willems speelde het seizoen 2019-2020 voor de Engelse club Newcastle United. In de Premier League was hij bij Newcastle een vaste waarde en maakte hij twee doelpunten, tot Willems begin vorig jaar een zware knieblessure opliep. Na een lange revalidatie sloot de bij Sparta opgeleide verdediger weer aan bij de selectie van Frankfurt, maar Willems kreeg dit seizoen geen speeltijd in de Bundesliga. De vleugelverdediger moet nu op zoek gaan naar een nieuwe club.

Mandzukic kondigt vertrek bij AC Milan aan

16.40 uur: Mario Mandzukic heeft aangekondigd AC Milan na een verblijf van zes maanden weer te verlaten. De voormalig international van Kroatië (35) vindt dat hij te veel last heeft van blessures om een langer verblijf nog te kunnen verantwoorden.

„Het was een mooie tijd en daar ben ik iedereen bij de club dankbaar voor”, aldus Mandzukic. „Maar meer dan dit zit er niet in. Ik ben blij dat we ons nog hebben weten te plaatsen voor de Champions League. Dat maakt het vertrek voor mij een stuk draaglijker.”

Mandzukic verscheen elf keer op het veld voor Milan. Hij scoorde niet. Het grootste deel van zijn periode bij de club zat hij geblesseerd op de tribune toe te kijken.

ZONDAG 23 MEI

Douglas Costa verlaat Juventus voor Gremio

23.03 uur: Juventus neemt afscheid van Douglas Costa. De ploeg van onder anderen Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo verhuurt Costa voor een jaar aan Gremio, de Braziliaanse club waarbij Costa in de jeugd speelde en ook doorbrak als prof. Het contract van de 30-jarige aanvaller in Turijn loopt volgend jaar af.

Claudio Ranieri (69) na twee seizoenen weg bij Sampdoria

15.28 uur: Sampdoria moet op zoek naar een nieuwe coach. Claudio Ranieri houdt er na een kleine twee jaar bij de club uit Genua mee op, heeft hij vrijdag laten weten.

Ranieri werd in oktober 2019 aangesteld en slaagde er toen in, met een vijftiende plek in de eindstand, Sampdoria te behouden voor het hoogste niveau in Italië. Dit seizoen eindigt Sampdoria als negende.

„Ik wil mijn spelers met heel mijn hart bedanken”, zei Ranieri, die in 2016 de voetbalwereld verraste door met Leicester City de Engelse titel te winnen. Ranieri was verder als trainer onder meer werkzaam bij AS Roma, Chelsea en Juventus.

Trainer Nuno Espirito Santo vertrekt bij Wolverhampton Wanderers

15.26 uur: Nuno Espirito Santo is komend seizoen geen trainer meer van Wolverhampton Wanderers. De 47-jarige Portugese trainer heeft de clubleiding laten weten dat hij na vier seizoenen vertrekt.

Nuno hielp Wolverhampton in zijn eerste seizoen terug naar de Premier League en eindigde daarna met de club op het hoogste niveau twee keer als zevende. Op dit moment, met nog één speelronde te gaan, neemt Wolverhampton de twaalfde positie in.

Eerder was Nuno onder meer trainer bij Valencia en FC Porto.

Ajax verhuurt verdediger Pierie opnieuw aan FC Twente

11.13 uur: Kik Pierie speelt ook komend voetbalseizoen bij FC Twente. De Enschedese club huurt de 20-jarige verdediger opnieuw van Ajax.

Ajax nam Pierie twee jaar geleden over van sc Heerenveen. Het eerste seizoen speelde hij bij Jong Ajax, afgelopen seizoen huurde Twente hem. Pierie kwam bij het elftal van trainer Ron Jans tot 24 officiële wedstrijden.

Pierie heeft bij Ajax nog een contract voor drie jaar.

PSV stuurt Adrian Fein terug naar Bayern München

21.47 uur: De Duitser Adrian Fein keert komend seizoen niet terug bij PSV. De Eindhovense club maakt geen gebruik van de koopoptie in het huurcontract, dat vorig jaar met Bayern München werd afgesloten. De 22-jarige middenvelder moet zijn debuut nog maken bij de Duitse grootmacht.

Fein, vergeleken met Toni Kroos en Frenkie de Jong, kwam in de Eredivisie dit seizoen in dertien duels in actie. Hij kon de technische staf van PSV niet overtuigen om langer met hem door te gaan.

Fein speelt sinds 2007 bij Bayern München. Hij debuteerde vier jaar geleden als prof in het tweede elftal van de Duitse recordkampioen. Daarna werd hij uitgeleend aan SSV Jahn Regensburg en Hamburger SV. Vorig jaar oktober pikte PSV hem op.

FC Groningen laat buitenlandse huurlingen gaan

20.37 uur: FC Groningen maakt geen gebruik van de koopopties in de huurovereenkomsten van Miguel Angel Leal Diaz en Per Kristian Bratveit. Beide spelers keren terug naar hun club in het buitenland. De Noorse keeper Bratveit is eigendom van Djurgardens IF uit Zweden. De Spaanse vleugelverdediger Leal keert terug naar Villarreal.

Leal speelde afgelopen seizoen tien officiële duels voor FC Groningen. Bratveit maakte achttien keer deel uit van de wedstrijdselectie van hoofdtrainer Danny Buijs, maar kwam niet in actie in een officiële wedstrijd.

Heracles Almelo strikt Basaçikoglu voor twee jaar

19.45 uur: Bilal Basaçikoglu keert terug in de Eredivisie. De 26-jarige buitenspeler heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij Heracles Almelo, met daarin een optie voor nog een seizoen. Hij is de eerste aanwinst voor de club uit Twente voor het nieuwe seizoen.

Basaçikoglu speelde tussen 2014 en 2018 voor Feyenoord, dat hem overnam van sc Heerenveen. Na zijn tijd in Rotterdam speelde hij in Turkije bij Kayserispor en Trabzonspor. In het afgelopen halfjaar kwam hij uit voor Gaziantep FK.

„Hier wil ik weer aantonen wat ik kan”, zegt Basaçikoglu. „Als ik de oude Bilal kan laten zien ben ik er zeker van dat ik veel kan betekenen voor Heracles Almelo. Ik weet dat dit een warme club is die spelers een kans geeft. Hopelijk gaan we er samen iets moois van maken. Ik ben een man van de assists, maar pak ook graag een doelpunt mee.”

„Bilal heeft ervaring en kan kwaliteit toevoegen aan onze selectie”, betoogt technisch directeur Tim Gilissen. „Hij heeft een stormachtig begin van zijn carrière gehad. We kennen Bilal van zijn tijd in de Eredivisie en hebben ook zijn laatste jaren uitgebreid geanalyseerd. Het is aan ons om hem weer op zijn oude niveau te krijgen. Dat moet hij vooral zelf doen, maar daar gaan wij hem als club bij helpen.”

Doelman Reiziger verruilt Ajax voor Vitesse

18.52 uur: Doelman Daan Reiziger verruilt Ajax voor Vitesse. De 19-jarige keeper heeft bij de Arnhemse club een driejarig contract ondertekend. Vitesse neemt hem transfervrij over. Het contract van Reiziger loopt eind juni 2021 af bij de Amsterdamse club waar hij in 2016 in de jeugdopleiding belandde.

Reiziger debuteerde in maart van dit jaar voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij speelde negen competitiewedstrijden voor het Amsterdamse beloftenteam. Reiziger zat bij de hoofdmacht van Ajax voor de eerste keer op de bank tijdens de kwartfinale tegen AS Roma in de Europa League.

De in Groningen geboren doelman doorliep de nationale elftallen van Onder 16 tot en met Onder 19. „Daan is een talentvolle doelman die bij ons de kans krijgt zich verder te ontwikkelen. Vanaf het nieuwe seizoen gaat hij deel uitmaken van de eerste selectie, trainen op hoog niveau en zich ontwikkelen door onder meer wedstrijden te spelen bij Onder 21”, laat technisch directeur Johannes Spors van Vitesse weten.

De 37-jarige Remko Pasveer, de eerste doelman van Vitesse, maakt komende zomer de overstap naar Ajax.

WOENSDAG 19 MEI

FC Barcelona en Atlético Madrid denken aan ruil

10.08 uur: In Spanje duiken geruchten op over een op handen zijnde ruildeal tussen FC Barcelona en Atlético Madrid. Volgens Esport 3 willen beide clubs Antoine Griezmann en João Félix ’uitwisselen’.

Griezmann (30) vertrok in 2019 van Atlético naar Barcelona, maar haalde in Catalonië nooit zijn allerbeste niveau. Felix (21) heeft vooralsnog in Madrid niet aan de torenhoge verwachtingen kunnen voldoen. De Portugees werd twee jaar geleden voor maar liefst 126 miljoen euro overgenomen van Benfica.

Justin Kluivert wil bij RB Leipzig blijven

10.01 uur: Hoewel Justin Kluivert komende zomer normaal gesproken weer moet terugkeren naar AS Roma, lijkt de aanvaller zelf te hopen dat zijn verhuurperiode aan RB Leipzig wordt verlengd.

In een bericht op Instagram, gericht aan de fans van de Duitse club, stelt de Nederlandse buitenspeler dat hij ze „volgend jaar weer hoopt te zien.”

De 22-jarige Kluivert kwam afgelopen seizoen tot 28 duels, drie treffers en assist voor Die Roten Bullen. Leipzig eindigde uiteindelijk als tweede in de Bundesliga, achter kampioen Bayern München, dat trainer Julian Nagelsmann heeft weggekocht. Jesse March, afkomstig van RB Salzburg, staat vanaf de zomer voor de groep in Leipzig.

Mocht Kluivert terugkeren naar Rome, dan krijgt hij te maken met José Mourinho. De Portugees volgt in de Italiaanse hoofdstad Paulo Fonseca op.