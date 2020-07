Ajax-aanwinst Antony afkomstig uit ’vruchtbare’ streek

De plek blijkt vruchtbare grond voor voetbaltalent, want behalve de kersverse Ajax-aanvaller zagen ook Manchester City-doelman Ederson en Real Madrid-talent Rodrygo er het levenslicht. Rodrygo werd vorig jaar door De Koninklijke voor 45 miljoen euro gekocht van Santos, de ex-club van Pelé.

De eerste stappen op een voetbalveld zette Antony bij Gremio Deportivo Osasco, maar toen hij dertien jaar was, stond topclub São Paulo voor hem op de stoep. Na het doorlopen van de jeugdelftallen daar was het in november 2018 zover: zijn debuut in het eerste elftal. Op 18-jarige leeftijd veroverde Antony een basisplek en speelde hij één vol seizoen voor São Paulo. Daarin kwam hij tot vier treffers en zes assists in dertig duels.

Het was Ajax’ bedoeling om Antony deze week officieel te presenteren. Inmiddels wordt er intern gecommuniceerd dat het streven nu is om de Braziliaanse miljoenenaankoop te laten aansluiten als Ajax 1 eind juli, begin augustus de officiële voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Achter de schermen wordt echter alles in het werk gesteld om Antony zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. De speler zelf wacht trappelend van ongeduld op groen licht.

Lees hier het volledige interview met Antony, de kersverse Ajacied