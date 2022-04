Premium Het beste van De Telegraaf

Theater van drama en magie Tiger Woods & co staan in The Masters garant voor nieuw spektakelstuk

Natuurlijk zijn alle ogen gericht op Tiger Woods, die zijn rentree maakt na zijn auto-ongeluk van februari vorig jaar. Ⓒ FOTO’S Getty Images

AMSTERDAM - Voordat de eerste bal is geslagen, was er met de verrassende deelname van Tiger Woods al reden tot grote opwinding in Augusta. De komende dagen zal The Masters doorspekt zijn van drama en magie. In de 85 eerdere edities zijn er ontelbare momenten die deel uitmaken van de rijke geschiedenis van deze eerste major van het jaar. Meest vers in het geheugen staan onder meer de sensationele winst van Woods in 2019, maar ook de rampzalige slotrondes van Rory McIlroy in 2011 en Jordan Spieth in 2016.