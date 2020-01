Standbeeld Zlatan Ibrahimovic verwoest door boze Malmö-fans

In de nacht van zaterdag op zondag is het standbeeld van Ibrahimovic bij het stadion van Malmö, de club waar Zlatan zijn profcarrière begon, vernield. Het standbeeld is vanaf de voeten afgezaagd en daardoor ten val gebracht. Over zijn hoofd werd een shirt van Zweden gehangen. Op de grond bij het beeld is met graffiti de tekst ’verwijderen’ geschreven.

Het standbeeld van de Zweed werd op 8 oktober onthuld, maar is sindsdien meerdere malen onder vuur genomen door Malmö-fans. Toen bekend werd dat Ibrahimovic aandelen had gekocht van de aartsrivaal Hammerby, werd het beeld beklad met een racistische leus en werd er tevens een vuilniszak over het hoofd gehangen. Het beeld werd tevens in brand gestoken en de neus moest het toen ook ontgelden.

Hieronder zijn beelden te zien van hoe Malmö-supporters het standbeeld van Ibrahimovic in brand staken.