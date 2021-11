Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach koestert Oranje-kwartet op European Tour Maarten Lafeber: ’Mijn hele loopbaan is een groot hoogtepunt’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

„Op dit moment is vier man op de European Tour een luxe-positie”, zegt bondscoach Maarten Lafeber. Ⓒ FOTO ORANGE PICTURES

AMSTERDAM - Zijn golfclubs heeft Maarten Lafeber (voorlopig) opgeborgen, maar de liefde voor zijn sport blijft altijd bestaan. De bondscoach vertoeft momenteel in Orlando op het vermaarde Lake Nona, waar Tiger Woods jarenlang zijn ’buurman’ was. De 46-jarige Brabander zal van daaruit het eindtoernooi van de European Tour te Dubai volgen, waar voor het eerst sinds twaalf jaar geen Nederlander speelt. „Joost (Luiten, red.) heeft vanaf de eerste editie in 2009 tot en met vorig jaar altijd meegedaan. Dit zie ik als een incident”, aldus Lafeber.