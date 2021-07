Ronald Koeman kijkt uit naar Memphis Depay: ’Hij zit in zijn beste periode’

Koeman is content met de komst van zijn landgenoot, zo vertelt hij op de clubwebsite. „Het is belangrijk dat ik hem al goed ken. Hij weet hoe ik werk ga en heeft enorm veel persoonlijkheid. Hij is sterk en snel, daarmee kan hij veel voor ons betekenen. Hij kan voorin bovendien overal spelen en zit in de beste periode van zijn carrière. Bij Lyon heeft hij zich enorm verbeterd en ervaring opgedaan als captain.”

Verder besprak hij uiteraard ook Lionel Messi. „Hij is van vitaal belang voor ons. Voor ons team, als leider en als voorbeeld. Keer op keer laat hij zien de beste van de wereld te zijn. Ik weet hoe graag hij de Copa America wilde winnen en hij heeft het dan eindelijk gedaan. Hij is de topkandidaat voor de Balon d’Or na een superseizoen.”

„Frenkie de Jong moet doorgaan zoals hij deed”, zegt Koeman als hem vervolgens gevraagd wordt naar de middenvelder. Na zijn eerste seizoen heeft hij een grote stap voorwaarts gezet en meer verantwoordelijkheid binnen het team gepakt. Hij heeft zich vooral aanvallend ontwikkeld.”

Koeman hoopt mede door deze drie een beter seizoen te draaien dan zijn eerste als trainer van Barcelona. „Ik verwacht er veel van, al zal veel natuurlijk afhangen van het materiaal dat we hebben. Met Barcelona, Atletico Madrid en Real Madrid zijn er drie grote favorieten voor de titel, maar we mogen Sevilla niet helemaal uitvlakken.”