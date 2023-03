Oud-bondscoach Kees Rijvers (96) benoemd tot bondsridder KNVB

Rijvers speelde 33 interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij tot 10 goals kwam. De Bredanaar speelde voor NAC Breda, Feyenoord en de Franse clubs Saint-Etienne en Stade Francais. Als trainer vierde Rijvers successen met FC Twente en PSV, waarmee hij onder andere de UEFA Cup won. Tussen 1981 en 1984 was Rijvers bondscoach van het Nederlands elftal. Met zijn 96 jaar is Rijvers de oudste ex-international van het Nederlands elftal ooit. De Brabander hoopt op 27 mei van dit jaar zijn 97e verjaardag te vieren.

In zijn bondscoachschap liet hij grote namen als Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit en de huidige bondscoach Ronald Koeman debuteren. Koeman kijkt positief terug op het bondscoachschap van Rijvers. „Ik herinner me Kees Rijvers als een bijzonder prettige en sympathieke man. Hij was rustig en ging bijna op een vaderlijke manier met zijn spelers om. Rijvers zal altijd in mijn herinnering blijven.”

Just Spee, bondsvoorzitter van de KNVB: „Het levensverhaal van Kees Rijvers vertelt voor een belangrijk deel ook het verhaal van het Nederlands voetbal. Tijdens zijn actieve periode heeft hij een aandeel van betekenis gehad in ontwikkelingen binnen het voetballandschap die een blijvende impact hebben gehad op het clubvoetbal en het nationale team. Ik denk daarnaast dat de loopbaan van Kees Rijvers niet alleen is ingekleurd door zijn vakkennis en prestaties, maar ook door zijn vaderlijke loyaliteit naar spelers en zijn bescheiden en soms eigenwijze karakter. Die optelsom maakt dat hij hoog aangeschreven staat in de voetbalwereld. Het bondsridderschap is een passende onderscheiding voor de manier waarop hij het Nederlands voetbal vertegenwoordigd heeft.”