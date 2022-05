André Cats wil glansrijke medailles in Parijs: ’Niet dof, zoals het hockeygoud’

Premium Sport

Voorzitter NOC*NSF over topzwemmers: ’Niet solidair in zware tijden’

„Als we ons zo gaan gedragen, loop je de kans dat je het toch een beetje verpest voor de rest.” Dat zegt Anneke van Zanen, voorzitter NOC*NSF, over de ’verboden’ trainingen die enkele topzwemmers in de afgelopen maand afwerkten in het zwembad in Zeist.