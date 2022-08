Twente-trainer Jans waarschuwt: ’Dán kan het nog echt onrustig worden’

De oefenmeester beseft dat zijn ploeg donderdag voor eigen publiek met een goede uitgangspositie aan het thuisduel met FK Cukaricki van de derde voorronde begint. „Maar zij hebben zeker nog hoop om verder te gaan”, waarschuwt hij.

FC Twente won vorige week met 3-1 in Belgrado. De bezoekers waren vooral in de eerste helft veel sterker dan FK Cukaricki (3-0). „Maar wij verwachten dat FK Cukaricki doorgaat met wat ze de tweede helft lieten zien in Belgrado”, voorspelt Jans. „Daar moeten wij beter tegen gewapend zijn. Wij willen namelijk spelen zoals de eerste helft vorige week. Hoog druk zetten, initiatief nemen en in balbezit dominant voetballen. Dan zijn we op ons sterkst.”

Jans beschikt over een fitte selectie. „We staan er fysiek goed voor. Dat moet ook. Wat als we een doelpunt tegen krijgen, dan kan het nog echt onrustig worden.”