Fabio Silva al in Philips Stadion

Fabio Silva was in gezelschap van zijn management present in Eindhoven. Zondag worden de afrondende besprekingen gevoerd tussen de 20-jarige Portugese spits, die enkele jaren geleden voor maar liefst 40 miljoen euro van FC Porto naar Wolverhampton Wanderers verhuisde, en PSV.

De Eindhovenaren zullen de jeugdige aanvaller gaan huren van de Premier League-club. Silva speelde de eerste seizoenshelft op huurbasis voor Anderlecht, maar wilde tussentijds weg bij de zieltogende Belgische topclub vanwege een verstoorde relatie met de nieuwe trainer Brian Riemer. In de eerste seizoenshelft was de Portugese jeugdinternational met 11 goals in 32 duels de meest productieve speler van Anderlecht.