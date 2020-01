Bizar weerzien voor jonge PSV-keeper Yanick van Osch in Qatar

Yanick van Osch maakte op het trainingskamp in Qatar zijn rentree in de groepstraining. Ⓒ BSR Agency

DOHA - Het aantal knieblessures blijft zich epidemisch ontwikkelen in het topvoetbal. PSV weet er alles van. Topscorer Donyell Malen is de rest van het seizoen uitgeschakeld, Sam Lammers traint in Qatar na een maandenlange afwezigheid weer volledig met de groep mee, Ryan Thomas maakte in de eerste seizoenshelft zijn comeback na een absentie van een jaar en dan is er nog Yanick van Osch.