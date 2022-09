Geen euforie bij Antwerp en Van Bommel na beste seizoenstart ooit

onze telesportredactie

Met een 3-0-zege tegen Westerlo evenaarde Antwerp vorige week al het clubrecord uit 1930 met zeven zeges op een rij bij de competitiestart. Zondagmiddag mocht daar nog een overwinning bij en dus ligt het record nu echt aan diggelen: de 24 op 24 is een feit. „Hartstikke blij”, was Antwerp-coach Mark van Bommel daarmee. „Dit is uitzonderlijk. Dat het van 1930/31 geleden was, zegt genoeg. Wie weet moeten we hier opnieuw langer dan 90 jaar op wachten.”

Van Bommel besefte dus hoe historisch de prestatie van Antwerp was en ziet de kloof van vijf punten op eerste achtervolger Club Brugge – dat nog zware weken wacht door de Champions League – intact blijven. Toch rekent de Nederlandse hoofdtrainer zich nog niet rijk. „Zo’n start is geen garantie, hé. Ik maakte het al eerder mee. Als je terugkijkt naar mijn verleden zullen jullie dat wel weten”, verwees Van Bommel naar zijn 39 op 39 bij PSV, waarna hij toch geen kampioen werd. „We gaan nu dus niet zweven, dat zit niet in dit team. We zullen nog situaties meemaken waarin we zullen verliezen. Dan moeten we op hetzelfde pad en met dezelfde speelwijze doorgaan als waar we begonnen zijn. Dat vertrouwen moeten we hebben.”

Bron: Het Nieuwsblad/ Valerie Van Avermaet, Hannes Van Gael