Wout Weghorst wil Oranje-fans trots maken

Voetbal

Grasmat in De Kuip weer beste in Eredivisie

Feyenoord beschikt volgens de aanvoerders van de clubs in de Eredivisie over het beste veld. Voor de zevende keer op rij eindigde de grasmat van De Kuip bovenaan in de jaarlijkse veldencompetitie van spelersvakbond VVCS. Opvallend is de derde plaats van ADO Den Haag, dat vorig jaar het kunstgras ver...