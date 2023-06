Premium Het beste van De Telegraaf

Emoties gieren door de Grolsch Veste Feestvierend Twente luidt uit elkaar vallend elftal uit: ’Afscheid is verdrietig’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Emoties hebben de overhand bij de afzwaaiende Wout Brama, terwijl ook trainer Ron Jans vertrekt. Ⓒ ProShots

ENSCHEDE - Met zijn kleinkinderen Guus en Mara naast zich sprak Ron Jans na afloop voor de laatste keer het FC Twente-publiek toe en Wout Brama had bij zijn wissel de tranen in de ogen staan. Op een middag vol emoties in de Grolsch Veste plaatste FC Twente zich dankzij een 1-0 zege op Sparta Rotterdam voor het tweede opeenvolgende seizoen voor Europees voetbal, maar werden er ook meerdere afscheidswoordjes uitgesproken en werd er volop stilgestaan bij de bijzondere prestaties van het uit elkaar vallende team.