FC Twente laat supporters naar Stockholm afreizen ondanks eerdere rellen

Het liep donderdag compleet uit de hand in het stadion van FC Twente. Supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist en er ontstonden zware rellen. Toch kunnen fans dus naar Zweden afreizen, al raadt Twente dat de supporters af rode kleding, logo’s of uitingen van de harde kern te dragen. Er wordt ook aangeraden zich niet in grote groepen te begeven of door Stockholm te verplaatsen.