Kaylee McKeown (21) zwemt ook op 200 meter rugslag naar wereldrecord

De 21-jarige McKeown was al houdster van het wereldrecord op de 100 meter rugslag. Bij de Olympische Spelen in 2021 in Tokio won ze goud op de 100 en 200 meter rugslag en de 4x100 meter wisselslag. „Na de Spelen vond ik het wel lastig om weer te gaan trainen. Maar ik heb de liefde voor de sport weer gevonden en ik laat nu zien dat een blije zwemster een snelle zwemster is. Ik heb niet echt wat veranderd aan mijn programma of de trainingen. Ik ben gewoon blijer”, zei ze na haar race.

Vorig jaar won ze in Boedapest de wereldtitel op de 200 meter rugslag. Ze zal deze titel in juli verdedigen bij de wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka.