Dag 7 Olympische Spelen: Welke Nederlanders komen in actie?

Judo en zwemmen

De wedstrijden beginnen om 04.00 uur Nederlandse tijd, het finaleblok is om 10.00 uur. Grol komt uit in de klasse boven 100 kilogram, de van een zware blessure teruggekeerde Savelkouls in de klasse boven 78 kilogram. Vlak voordat het judo begint, om 03.59 uur, zwemt Femke Heemskerk de finale van de 100 meter vrije slag.

Roeien

De Holland Acht is de laatste Nederlandse boot die in een finale uitkomt bij het olympisch roeitoernooi. Als de mannen van coach Mark Emke erin slagen een medaille te pakken, dan is dat de zesde voor de equipe. Zo succesvol was een Nederlandse roeiploeg nog nooit op de Spelen. In 2016 pakte de Holland Acht brons.

Leeuwinnen

De voetbalsters nemen het om 13.00 uur in de kwartfinales op tegen de Verenigde Staten. Het betreft een herhaling van de finale van het afgelopen WK in Frankrijk. Twee jaar geleden wonnen de Amerikaanse voetbalsters met 2-0. Mocht Oranje verliezen, dan betekent het de laatste wedstrijd van bondscoach Sarina Wiegman, die na de Spelen aan de slag gaat bij de Engelse vrouwen.

Hockey en start atletiektoernooi

Als de voetbalsters nog bezig zijn, beginnen de Nederlandse hockeymannen aan hun laatste groepswedstrijd, tegen Duitsland (13.45 uur). Op de eerste dag van het atletiektoernooi komt Sifan Hassan in actie op de 5000 meter. De regerend wereldkampioene op 1500 en 10.000 kan zich plaatsen voor de finale van maandag. De gemengde estafette 4x400 meter, met Nederland, staat ook op het programma.

Waterpolo, beachvolleybal en BMX

Verder komen de waterpolosters in actie tegen Zuid-Afrika (07.00 uur), spelen beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hun laatste groepswedstrijd (02.00 uur) en wordt er gestreden om de medailles bij het BMX (03.00 uur).

