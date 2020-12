Irritaties na besluit rond Formule 1-test in Abu Dhabi

De tweevoudig wereldkampioen, goed voor 312 races, keert komend seizoen na een afwezigheid van twee jaar terug in de Formule 1.

Normaal gesproken mogen tijdens de zogenaamde Young Drivers Tests aan het einde van het seizoen alleen nieuwkomers, die niet meer dan twee Grand Prixs achter hun naam hebben staan, wennen aan de bolides in de koningsklasse. Voor Alonso is door de FIA echter een uitzondering gemaakt, omdat hij dit jaar geen Formule 1 reed.

Hetzelfde geldt voor Robert Kubica en Sebastian Buemi, die eveneens dertigers zijn en meer dan twee GP’s reden. Zij stappen volgende week in Abu Dhabi als ervaren reservecoureurs in respectievelijk een Alfa Romeo- en een Red Bull-bolide. Kubica kwam in het verleden tot 97 races, Buemi tot 55.

Ferrari en Carlos Sainz vallen daarentegen buiten de boot. De Italiaanse renstal had de voor volgend jaar aangetrokken Spanjaard (117 GP’s) graag willen laten wennen, maar omdat Sainz dit jaar voor McLaren actief was in de F1, is voor hem geen uitzondering gemaakt.

Ook Sebastian Vettel, die deze winter van Ferrari naar Aston Martin vertrekt en 256 keer aan de start van een F1-race verscheen, mag van de FIA niet testen voor zijn nieuwe werkgever.

De FIA stelt dat het in zijn recht staat om coureurs dispensatie te verlenen.