Enorme stunt: Djokovic verslikt zich in Musetti in Monte Carlo

Na bijna drie uur tennis was het afgelopen. Musetti kon bijna niet geloven dat hij één van de beste tennissers aller tijden had verslagen. Op zijn vierde wedstrijdpunt was het raak voor de pas 21-jarige Italiaan, de nummer 21 van de wereld. Djokovic produceerde 41 onnodige fouten. Het was pas zijn tweede nederlaag in 2023.

Musetti was logischerwijs in de wolken. ,,Ik heb moeite om niet in tranen uit te barsten. Dit is een droom voor mij”, stamelde de jonge gravelbijter.

Een andere Italiaan, Jannik Sinner, knokte zich naar de laatste acht. De 21-jarige Sinner, nummer 8 van de wereld, kreeg tegen de Pool Hubert Hurkacz in de tiebreak van de tweede set een matchpoint tegen.

Sinner werkte die weg en trok de partij alsnog naar zich toe: 3-6 7-6 (6) 6-1. Hurkacz staat op de wereldranglijst op de dertiende plaats. De twee Italianen treffen elkaar nu

Sinner won dit seizoen het ATP-toernooi van Montpellier en hij bereikte de finales van het ABN AMRO Open in Rotterdam en de masters van Miami. Beide keren moest hij het afleggen tegen de Rus Daniil Medvedev.

Ruud en Berrettini

Casper Ruud, de Noorse nummer 4 van de wereld, werd uitgeschakeld op het gravel in Monte Carlo. Ruud verloor van de Duitse qualifier Jan-Lennard Struff: 6-1 7-6 (6).

De Italiaan Matteo Berrettini trok zich met een buikspierblessure terug uit het toernooi. De Deen Holger Rune kreeg daardoor een vrije doortocht naar de kwartfinales.