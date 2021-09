Ajax-speler Lisandro Martinez tekent bij tot zomer van 2025

„We zijn er op hoofdlijnen uit met de club. Lisandro is nog niet klaar bij Ajax”, zegt Martinez’ zaakwaarnemer Steinar Dietz van Essel Sports desgevraagd in Lissabon, waar Ajax het vanavond in de Champions League opneemt tegen Sporting Portugal.

Met het aantrekken van de Argentijn sorteerden Overmars en trainer Erik ten Hag in de zomer van 2019 voor op het mogelijke vertrek van Nicolas Tagliafico, die ondanks zijn transferwens nog altijd in Amsterdam speelt. Ajax betaalde destijds ongeveer zeven miljoen euro voor Martinez aan Defensa y Justicia. Een koopje, zo bleek twee Champions League-deelnames later.

De linksbenige verdediger kwam in Amsterdam beter tot zijn recht in het hart van de verdediging dan als linksback, maar kan ook controlerend op het middenveld spelen. Martinez stond tot de zomer van 2023 onder contract bij Ajax, dat een optie had om te verlengen tot de zomer van 2024. Uiteindelijk komt daar dus nog een jaar bij. Met de nieuwe verbintenis gaat een salarisverhoging gepaard.