Ex-wereldkampioen karten Thomas ten Brinke (16) stopt per direct met racen

Ten Brinke werd gecoacht door onder anderen voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde. Hij werd in 2019 wereldkampioen karten in de OK Junior-klasse, reed vorig jaar in de Formule 4 en sinds dit seizoen net als landgenoot Kas Haverkort in de nieuwe Formule Regional-klasse, waarvan races ook geregeld in Formule 1-weekenden worden gehouden.

Via een statement op social media laat Ten Brinke onder meer weten dat hij sinds dit seizoen druk voelt, die hij nog niet eerder heeft gevoeld en ’mentaal worstelde om te presteren’. Na het afgelopen race-weekeinde in Zandvoort hakte hij naar eigen zeggen de knoop door.

Thomas ten Brinke beleeft geen plezier meer aan het racen. Ⓒ © 2021 Sebastiaan Rozendaal / Dutch Photo Agency.

„Er was geen plezier. Ik weet dat het besturen van raceauto’s voor veel mensen een droom is - en die gedachte maakt deze beslissing ook nog moeilijker - maar ik moet trouw blijven aan mezelf en toegeven dat racen ervoor zorgt dat ik niet van het leven geniet zoals ik dat wil. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen, maar ik weet dat ik de juiste beslissing neem.”