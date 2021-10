Alejandro Valverde (41) doet er jaartje bij: ’Nóg langer heeft geen zin’

Op 20 augustus brak de 41-jarige Valverde zijn rechtersleutelbeen tijdens de zevende etappe van de Vuelta. Er werd gevreesd voor het directe einde van zijn carrière, maar begin september bevestigde Valverde dat hij ook volgend seizoen nog als profrenner actief zal zijn in het peloton.

Eerder dit jaar won hij onder andere een etappe in de Dauphiné. In de Waalse Pijl werd hij derde, in Luik-Bastenaken-Luik vierde.

Maar 2022 wordt écht zijn laatste jaar als renner. „Met absolute zekerheid”, aldus de ex-wereldkampioen tijdens een interview met het Spaanse radioprogramma Radiogaceta. „2022 wordt mijn laatste seizoen, het is mooi geweest. Ik kan nog altijd op een degelijk niveau uit de voeten, na 20 jaar in het peloton. Maar mijn tijd is gekomen. Wat kan ik nog meer wensen? Het heeft geen enkele zin om nóg langer door te gaan. Ik wil vooral genieten van mijn laatste jaar als profrenner.”

Nadien wacht hem een rol bij Movistar. „Ik heb dan nog een contract van twee jaar om binnen de ploeg te blijven”, klinkt het. „Ik wil zoveel mogelijk helpen waar ik kan. Zoals het trainen van jonge renners, dat doe ik graag.”