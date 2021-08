Belgische basketbalwereld wist van bizar olympisch bedrog 3x3-Lions

Sport

Basketballers VS met pijn en moeite naar zestiende goud: ’Ons overal doorheen geknokt’

De basketballers van de Verenigde Staten hebben voor de zestiende keer goud veroverd op de Olympische Spelen. De Amerikanen, met Kevin Durant als aanjager, versloegen in Tokio in een spannende finale Frankrijk met 87-82. Het is de vierde keer op rij dat de basketbalvedettes uit de VS het goud pakken...