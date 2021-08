Premium Het beste van De Telegraaf

Cruciale clash voor PSV: Benfica waarschuwt Eindhovenaren

Door wilber hack Kopieer naar clipboard

PSV-trainer Roger Schmidt Ⓒ Pro Shots

EINDHOVEN - PSV weet dinsdagavond laat wat de zwaarbevochten tweede plaats van het vorig seizoen en de vrijwel vlekkeloos verlopen voorbereiding op dit seizoen uiteindelijk waard is. Niet alleen uit financieel oogpunt is het duel met Benfica om een plek in de groepsfase van de Champions League van cruciaal belang. Ook sportief hangt er voor de Eindhovense club, die zo graag bij de beste 32 van Europa wil horen, heel wat van af.