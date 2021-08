’Nu laten zien dat PSV klaar is voor de Champions League’

Premium Wielrennen

Vuelta a España gaat verder: wie doet Primoz Roglic nog wat?

Na zijn olympisch tijdritgoud twijfelden Primoz Roglic en Jumbo-Visma of de conditie voldoende was om in de Vuelta op eindwinst of ritzeges te mikken. Na de eerste rustdag is duidelijk dat de Sloveen op schema zit voor een derde opeenvolgende eindzege. Twee duo’s kunnen de leider nog het vuur aan de...