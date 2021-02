Kersverse Australian Open-winnaar Novak Djokovic voorlopig uit de roulatie

De 33-jarige achttienvoudig Grandslam-winnaar raakte in de derde ronde van het toernooi in Australië tegen de Amerikaan Taylor Fritz geblesseerd aan zijn buikspier. Even leek het einde verhaal voor Djokovic, maar ’Nole’ liet zien zich niet zomaar gewonnen te geven en trok uiteindelijk in een vijfsetter toch nog aan het langste eind.

In het vervolg van het toernooi leek Djokovic geen hinder meer te ondervinden van zijn gekwetste buikspier. Hij boekte overwinningen in vier sets op Milos Raonic en Alexander Zverev. In de halve finale rekende de Serviër eenvoudig af met Arslan Karatsev.

Ook in de finale tegen Daniil Medvedev was Djokovic een klasse apart en walste hij over de Rus heen: 7-5 6-2 6-2. Toch laat Djokovic nu weten dat de blessure aan zijn buikspier erger is geworden en dat hij voorlopig rust te moeten houden.

„Ik heb net nog een MRI-scan laten maken en de schade is groter dan het geval was na mijn derderondepartij”, zei Djokovic maandag bij een persmoment in Melbourne. „Volgens de dokter ziet het er niet heel erg slecht uit, maar de scheur is groter. Ik moet voorlopig even rust nemen om te herstellen.”

