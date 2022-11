Premium Het beste van De Telegraaf

Keuze is reuze bij Ajax Schreuder moet in aanloop naar kraker tegen PSV knopen doorhakken

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Alfred Schreuder heeft veel te kiezen bij Ajax. Zo kan hij bijvoorbeeld Mohammed Kudus of Brian Brobbey in de spits zetten. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Alfred Schreuder moet in de aanloop naar de Eredivisie-kraker tegen PSV (zondag, 16.45 uur) nog een aantal lastige knopen doorhakken. De keuze is reuze voor de trainer, die bij het nemen van zijn beslissingen afhankelijk is van de fitheid van de spelers die niet ongeschonden uit de duels met Liverpool (Brian Brobbey) en Rangers FC (Owen Wijndal en Steven Berghuis) kwamen.