Per brancard afgevoerde Vendramé wil door in Giro: ’Zo opgeven is hartverscheurend’

Vendramé – achtste in de daguitslag – werd na zijn val per brandcard afgevoerd. De coureur van AG2R Citroën - de ploeg die dinsdag nog de etappe won met Aurélien Paret-Peintre – bleek bij de crash zijn schouder te hebben ontwricht. Daarnaast heeft hij een flinke wond die gehecht moest worden. Toch wil Vendramé, twee jaar terug ritwinnaar in zijn thuisronde, donderdag opstappen voor de zesde etappe. „Ik zal er alles aan doen om vanavond om mij vanavond zo goed mogelijk te laten behandelen. Ik hoop morgen aan de start te staan, dat is mijn doel voor de komende uren. Het zou hartverscheurend zijn om de Giro d’Italia te verlaten. Het was sowieso een triest einde van de rit.”

Verder blijft de sprinter positief. „Gelukkig heb ik niets gebroken. We kwamen met 60 kilometer per uur aan en Cavendish crashte, ik kon er niet meer omheen en belandde in de hekken. Dat zijn nooit fijne momenten.” Cavendish zelf laat weten dat hij ook niks gebroken heeft. „Zo voelt deze pijn in ieder geval niet, maar ik heb was pijn aan mijn knie.” De wonden bij de Brit van Astana zijn inmiddels gehecht. Ook renners als Aleksandr Vlasov, Pavel Sivakov, Warren Barguil en Domenico Pozzovivo gingen tegen de grond. Laatstgenoemde moest gehecht worden aan zijn knie en heeft daarnaast eveneens last van zijn heup en schouder.

Vendramé zou niet de eerste coureur zijn deze Giro die ondanks behoorlijke kwetsuren doorrijdt. Valerio Conti (kopman van Team Corratec-Selle Italia) bleek bij een val in de vierde etappe een breuk in zijn bekken te hebben opgelopen. Desondanks finishte hij dinsdag de rit nog wel. „175 kilometer met een gemiddelde snelheid van 41 kilometer per uur met een breuk in het bekken. Petje af voor onze kopman”, schreef zijn ploeg op Twitter.

Woensdag ging Conti net zoals voormalig Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck) niet meer van start.