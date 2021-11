FC Utrecht valt tegen buiten Galgenwaard en verliest op bezoek bij Cambuur

FC Utrecht won dit verrassend in de Johan Cruijff ArenA van Ajax, maar verder is het niet heel overtuigend wat de Utrechters buiten de eigen Galgenwaard laten zien. De uitglijder in Friesland was al de vierde uitnederlaag van dit seizoen.

De wedstrijd in Leeuwarden moest al na 21 seconden worden stilgelegd, omdat supporters van SC Cambuur uit onvrede over de lege tribunes een lading vuurwerk van achter de hekken op het veld gooiden. Nadat scheidsrechter Dennis Higler de wedstrijd had laten hervatten, ging het een paar minuten later weer mis toen een groep vuurwerk gooiende relschoppers zelfs de toegang tot het stadion forceerde. Cambuur-trainer Henk de Jong spurtte richting de hoek van het stadion, waar het allemaal gebeurde en de relschoppers vertrokken ook direct weer.

In vergelijking met de nederlaag tegen Vitesse voor de interlandbreak had FC Utrecht-trainer René Hake, die een verleden heeft als coach van Cambuur, op de spitspositie Sander van de Streek ingeruild voor Tasos Douvikas. De geschorste Adam Maher werd vervangen door Joris van Overeem, terwijl achterin Mark van der Maarel terugkeerde na een schorsing, wat ten koste ging van Benaissa Benamar.

Toen de kruitdampen van het vuurwerk waren opgetrokken nam SC Cambuur het heft in handen. De Friezen bulken van het vertrouwen na de geweldige seizoenstart. Een van de revelaties is Alex Bangura. De aanvallend sterke linksback stond met een rush aan de basis van de openingsgoal. Via Jamie Jacobs kwam de bal bij de grote, sterke Letse spits Roberts Uldrikis, die de bal in het doel werkte. FC Utrecht kreeg op het kunstgras in Leeuwarden maar geen grip op de tegenstander. Zelfs een goedkope gelijkmaker – het schot van Moussa Sylla werd van richting veranderd – kon het spelbeeld niet veranderen.

Na rust nam SC Cambuur de leiding via Jacobs, die met een afstandsschot FC Utrecht-doelman Maarten Paes verraste. Pas na de achterstand ontwikkelde de ploeg van Hake echt druk op het Cambuur-doel, maar de bal viel elke keer net niet goed, zodat de tweede nederlaag op rij onafwendbaar was. SC Cambuur is door de derde zege op rij opgeklommen naar de zevende plaats en heeft NEC afgelost als hoogst geklasseerde ploeg van het drietal, dat afgelopen seizoen is gepromoveerd vanuit de Keuken Kampioen Divisie.

Cambuur heeft na 13 speelrondes al 3 punten meer (21) dan in hun vorige Eredivisie-seizoen. In 2015/2016 hadden de Friezen na 34 speelronden 18 punten.